Großer Preis von Australien - Schmuckverbot und Schumacher will Krokodil fangen – alle Infos zum Rennen

Wann geht es los und auf welcher Strecke?

Formel-1-Fans aufgepasst: Das Rennen beginnt bereits um sieben Uhr. Auch das Qualifying wird früher am Morgen stattfinden. Am Samstag um acht Uhr wagen sich die Fahrer auf den Albert Park Circuit. Die Rennstrecke wurde im Jahr 1996 eröffnet. Auf dieses Rennen hin wurde das Layout der Strecke geändert. Die Rundenzeiten sollen sich dadurch um bis zu fünf Sekunden verkürzen. Das Extreme in diesem Jahr: Es gibt nun vier DRS-Zonen. «Es sollte mehr Möglichkeiten zum Überholen geben. Das ist positiv», meint Weltmeister Max Verstappen. Haas-Fahrer Kevin Magnussen sieht es etwas kritischer: «Als ich das Layout des Kurses gesehen habe, dachte ich mir, dass es vielleicht etwas zu viel war.»

1 / 3 In Australien laufen die letzten Vorbereitungen auf das erste Rennen nach zwei Jahren Pause. IMAGO/ZUMA Wire Die Fahrer erkunden die neue Strecke mit Golfcars oder … IMAGO/ZUMA Wire … Elektro-Roller. IMAGO/ZUMA Wire

Wer sind die Favoriten?

Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc hat seine starke Form mit der Trainings-Bestzeit nachgewiesen. Zum Auftakt in Melbourne fuhr der Ferrari-Pilot am Freitag in 1:18,978 Minuten die schnellste Runde und verdrängte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull mit 0,245 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Knapp dahinter landete Carlos Sainz im zweiten Ferrari auf Rang drei. Während sich auch in Down Under wieder ein Duell zwischen der Scuderia und Red Bull abzeichnet, schaffte es Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes nur auf Rang 13. Aber auch Valtteri Bottas im Alfa-Sauber zeigte ein gutes Training.

Nach Corona-Lockdown der Massenandrang?

Zwei Mal in Folge wurde der Große Preis von Australien aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Das Zuschauerinteresse dürfte auf dem Spektakel-Kurs in diesem Jahr also besonders groß sein. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit 400.000 Formel-1-Fans!

Wie geht es Mick Schumacher?

Fit und bestens gelaunt ist der 23-Jährige in Australien gelandet. Er besuchte in Gedenken an den legendären «Crocodile Hunter» Steve Irwin den von Irwins Familie geleiteten Australia Zoo. Später meinte er: «Die Krokodile waren sehr cool, hoffentlich kann ich selbst mal eins fangen.» Nun gilt aber alle Konzentration dem Grand Prix. Der heftige Qualifying-Unfall, in dessen Folge Schumacher das Rennen in Saudiarabien verpasst hatte, ist aufgearbeitet und der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wieder fit. Nun will der Deutsche zum ersten Mal in seiner Karriere in die Punkte fahren – sein Teamkollege Kevin Magnussen schaffte das allein in dieser Saison bereits zwei Mal.

Fährt Lewis Hamilton wieder vorne mit?

Melbourne war nie die Lieblingsstrecke des siebenmaligen Weltmeisters – nur zwei Siege gab es bislang für den Briten. Vor dem Start deutet wenig darauf hin, dass ein Dritter folgen wird. Mercedes ist noch zu weit weg von der Spitze und nicht in der Form, die sie in den vergangenen acht Jahren zum Gewinn der Konstrukteurs-WM führte. Jaques Villeneuve, der Weltmeister von 1997, schrieb in seiner Kolumne, dass das Auto nicht zu Lewis Hamilton passe. «Er hatte immer ein perfektes Auto. Er musste nie pushen, weil sie so viel schneller waren.» Er sieht Teamkollege Russel gar vor Hamilton: «George Russell kann bis zu einem gewissen Grad mit dem Auto umgehen.»

Was hat es mit dem Schmuckverbot auf sich?

Die FIA, der Automobil-Weltverband, hat die Fahrer nochmals daran erinnert, dass Schmuck im Cockpit verboten ist. In einem Statement vor dem GP von Australien heißt es: «Das Tragen von Schmuck in Form von Körperpiercings oder Ketten aus Metall ist während des Wettbewerbs verboten. Das muss vor einem Start gegebenenfalls überprüft werden.» Wieso die Fia die Fahrer nochmals daran erinnert hat, ist unklar. Allerdings sind die Formel-1-Stars durchaus für Schmuck bekannt.

Wieso tragen Bottas und Ricciardo Spezialhelme?