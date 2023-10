Schmuggelware : Pariser Spätverkauf vertrieb in Luxemburg gekauften Alkohol weiter

FRANKREICH/LUXEMBURG – Ein srilankischer Staatsangehöriger wurde auf der A4 in Frankreich mit 57 Kisten Alkohol verhaftet, die er in Luxemburg gekauft hatte. Er wollte sie in einem Spätverkauf in der Nähe von Paris weitervertreiben.