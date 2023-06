Flugverkehr : Schnall Dich gut an – in Zukunft gibt es mehr Turbulenzen

Wie eine Studie herausgefunden hat, führt der Klimawandel zu mehr Turbulenzen und Problemen in der Zukunft. Pexels/Jason Toevs

Wenn im Flugzeug plötzlich das Wasser aus dem Trinkbecher überschwappt, die Flight Attendants zu ihren Sitzen eilen und das Anschnallzeichen aufleuchtet, ist klar: Turbulenzen stehen an. Und diese scheinen künftig nicht weniger zu werden – im Gegenteil. Denn wie eine Studie der britischen University of Reading herausgefunden hat, nehmen Turbulenzen mit dem Klimawandel zu.

Die in der Fachzeitschrift Geophysical Reserch Letters veröffentlichte Studie hat Daten zu den sogenannten Clear-Air-Turbulenzen (CAT), also unsichtbare Turbulenzen, analysiert, welche im Zeitraum von 1979 bis 2020 aufgetreten sind. Zu diesem Zweck griff das Forschungsteam auf 21 verschiedene Turbulenzberechnungen und Satellitenauswertungen zurück.

Dabei sind die Forschenden zum Schluss gekommen, dass Turbulenzen in den vergangenen vier Jahrzehnten an gewissen Orten der Welt bereits stark gestiegen sind. So beispielsweise über dem Nordatlantik sowie den USA – beides Regionen mit den verkehrsreichsten Flugrouten der Welt.

Turbulenzen können aus dem Nichts auftauchen und eine Gefahr für Passagiere und Besatzung darstellen. Pexels/Nur Andi Ravsanjani Gusma

Besonders ausgeprägt sind bestimmte Punkte über dem Nordatlantik, wo die Turbulenzen im Jahr 2020 um 55 Prozent stärker waren als noch im Jahr 1979. Das entspricht einer jährlichen Erhöhung der Gesamtdauer von 17,7 auf 27,4 Stunden. Aber auch auf anderen stark frequentierten Flugrouten über Europa, dem Nahen Osten und dem Südatlantik ist eine erhebliche Zunahme der Turbulenzen zu verzeichnen.

Klimawandel ist schuld an Zunahme der Turbulenzen

Doch woher kommt diese Zunahme? Das Forscherteam sieht den Klimawandel als Auslöser für die Veränderung. Denn die durch CO 2 -Emissionen erwärmte Luft verstärkt die sogenannten Scherwinde. Dabei handelt es sich um rasch wechselnde Windströmungen, welche zu heftigeren Turbulenzen in der freien Luft im Nordatlantik und weltweit führen.

Wie der PhD-Forscher und einer der Verfasser der Studie, Mark Prosser, gegenüber der University of Reading sagt, müssen sich die Fluggesellschaften Gedanken darüber machen, wie sie das Problem in den Griff bekommen wollen. «Die zunehmenden Turbulenzen kosten die Branche allein in den USA jährlich 150 bis 500 Millionen Dollar. Jede zusätzliche Minute, in der man mit Turbulenzen konfrontiert ist, erhöht die Abnutzung des Flugzeugs und das Risiko von Verletzungen bei Passagieren und Besatzung.»