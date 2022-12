Wetter spielt verrückt: Schnee, Hagel, Sturmböen – Hawaii zittert vor heftigem Wintersturm

Nur wenige Wochen nachdem der Mauna Loa, einer der grössten aktiven Vulkane der Welt, zum ersten Mal seit 38 Jahren auf Hawaiis Big Island ausgebrochen ist, hat der Nationale Wetterdienst Wintersturmwarnungen für mehrere Gebiete auf dem Gipfel der Big Island ausgegeben.



Der Nationale Wetterdienst in Honolulu erwartet, dass ein starker Wintersturm bis zu 35 Zentimeter Schnee bringen wird, wobei die Winde zeitweise mit Böen von über 200 km/h peitschen könnten. Auf der Saffir-Simpson-Windskala würde dies einer Windgeschwindigkeit eines Hurrikans der Kategorie 4 entsprechen. Während in Teilen des Ostens der Vereinigten Staaten an Heiligabend oder am Tag davor mit Schneestürmen zu rechnen sei, sehe es so aus, als würde Hawaii in den Tagen vor Weihnachten als Erstes davon betroffen sein.