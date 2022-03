Flugausfälle – Schnee sorgt weiter für Chaos im Reisevekehr

Der Kampf gegen Schnee und Eis auf den deutschen Bahnanlagen endete für einen Trupp Gleisarbeiter in Köln-Mülheim tragisch: Am Dienstag um kurz nach Mitternacht fuhr eine Regionalbahn in eine Gruppe von vier Männern und tötete zwei von ihnen - 40 und 41 Jahre alt. Warum niemand die Gefahr rechtzeitig erkannte, war zunächst unklar. Die Ermittlung an der Zugstrecke dauerte an, sagte ein Polizeisprecher. Die übrigen zwei unverletzten Männer seien wohl nicht direkt am Gleis gewesen.