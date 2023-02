Wetter: Schneewalze trifft Österreich hart – Dutzende Personen eingeschneit

Auch am Freitag dürfte es kräftig weiterschneien.

In mehreren Teilen des Landes haben die Behörden bereits die höchste Warnstufe verhängt.

Die Wetterlage in Österreich ist aktuell brandgefährlich. Massiver Schneefall hat bereits ab den Morgenstunden von West nach Ost für regelrechtes Chaos auf den Straßen und reihenweise Unfälle mit Verletzten gesorgt, wie Heute.at berichtet. Wegen Lawinengefahr wurden bereits mehrere Straßen geschlossen. Im Ort Hinterwildalpen sind deshalb nun 70 Personen von der Außenwelt abgeschnitten, wie die «Kleine Zeitung» berichtet.

«Wenn es so weiter schneit, sind wir demnächst ebenfalls eingeschneit», sagt ein Betroffener aus dem Mariazellerland. Die Lage sei schon jetzt kritisch. Am Freitag wollen die Behörden die Lawinensituation neu bewerten – dass die gesperrten Straßen wieder geöffnet und die festsitzenden Personen wieder aus dem Ort wegkommen, ist aber unwahrscheinlich. Denn am Freitag soll es ab dem Tiroler Unterland bis ins Mostviertel oberhalb von 500 bis 600 Meter nochmals kräftig schneien.