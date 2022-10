Nach Debakel: Schnell überklebt – dieser Barça-Fan ist ein echter Improvisationskünstler

1 / 3 Dieser Fan wird derzeit gefeiert. IMAGO/Revierfoto Der Grund? Sein Plakat. IMAGO/ULMER Pressebildagentur Barcelona überwintert nicht in der Königsklasse. REUTERS

Am Ende hatte der FC Barcelona keinen einzigen Schuss gegen die Bayern vorzuweisen. Und so war am Ende die 0:3-Pleite absolut verdient. Ohnehin war es für die Katalanen ein Desaster-Abend. Bereits vor der Partie gegen die Deutschen war klar, dass Barça aus der Champions League fliegt. Dies, weil Inter im frühen Spiel problemlos gegen Pilsen siegte.

Somit findet sich Barcelona in der Europa League wieder – wie im letzten Jahr. Ein Debakel! Barça investierte im Sommer massiv – trotz Schulden von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Katalanen waren im Kaufrausch, holten für über 150 Millionen Euro neue Spieler. Das alles nützte aber nichts – wieder das Aus in der Vorrunde.

«Yes, we can»

Die Folge war ganz viel Häme auf Social Media. Twitter-User machten sich vor allem einen Spaß daraus, Memes in Zusammenhang mit der Europa League zu erstellen. Man sah Robert Lewandowski einen Tiktok-Tanz vor dem Emblem der EL machen. Andere schrieben nur spöttisch: «Willkommen zurück! Ist immer ein Vergnügen mit euch.» Und auch die Bayern-Fans spotteten über die Katalanen. Vor dem Anpfiff schallte es aus der Münchner Fankurve: «Who the f*** is Barcelona?»