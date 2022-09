Tirol : «Schnuffi, du fehlst uns so unglaublich!» – Tod von Leon (6) schockiert Österreich

Der geistig behinderte Junge wurde am frühen Sonntagmorgen tot aus einem Fluss in Tirol geborgen.

«Wir sind unendlich traurig, am Boden zerstört und fassungslos», schreiben die Eltern des verstorbenen Leon (6) am Mittwoch auf Facebook.

Ein geistig behinderter Sechsjähriger ist in Österreich tot in einem Fluss gefunden worden. Zuvor wurde sein Vater mutmaßlich von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen und ausgeraubt. Der aus Deutschland stammende Vater war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag in St. Johann in Tirol mit seinem im Kinderwagen sitzenden Sohn unterwegs, als ihm offenbar jemand von hinten mit einer Flasche auf den Kopf schlug.