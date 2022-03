Die Leber! : Schock-Diagnose für Nadja abd el Farrag

Naddel leidet an einer Leberzirrhose. Sie sei verzweifelt und habe Angst, sagt sie.

Die deutsche Fernsehmoderatorin und Sängerin Nadja abd el Farrag spricht im Magazin «Closer» über ihren Alkoholmissbrauch und die nun daraus folgende Lebererkrankung: «Mir ist klar, dass ich in meinem Leben etwas ändern muss», erklärt die 52-Jährige. So ließe sich das Fortschreiten der unheilbaren Krankheit wenigstens etwas aufhalten. Ihre Leberzirrhose befinde sich im Anfangsstadium. Ein Trost, denn bei fortgeschrittenem Leberzirrhose-Stadium sterben rund 50 Prozent der Betroffenen innerhalb der nächsten fünf Jahre.

«Ich weiß ja, dass ich mir alles selbst zuzuschreiben habe. Trotzdem frage ich mich, warum bei mir all die Fehler, die ich gemacht habe, umso schlimmer bestraft werden», erzählt Naddel. Der Teufelskreis scheint einfach kein Ende zu finden: «Kaum habe ich das Gefühl, mich endlich ein bisschen gefangen zu haben, kommt der nächste Tiefschlag. Das ist wirklich kräfteraubend.»

«Ich werde den Kopf nicht in den Sand stecken»

Abd el Farrag wollte ihrer Karriere jüngst neuen Schwung verleihen – mihilfe einer Reise-Show beim Sender sonnenklar.TV. Die Schock-Diagnose ist für Nadja in diesem Moment ein herber Rückschlag beim Kampf zurück in einen geordneten Alltag. Sie bemüht sich, mutig nach vorn zu schauen: «Ich werde den Kopf nicht in den Sand stecken», verspricht sie.