Ann-Katrin Berger: Schock-Diagnose nach EM-Finale – deutsche Torhüterin hat Krebs

«Ich wollte meine Fans direkt darüber informieren, dass nach vier Jahren ohne Krebs leider ein Rezidiv in meiner Schilddrüse festgestellt wurde», so Berger. Sie zeigte sich kämpferisch und versprach den Fans, dass sie nicht aufgebe. «Ich habe schon früher gesagt, dass man als Sportlerin jeden Tag kämpfen muss. Und das werde ich auch weiterhin tun.» Weiter hoffe die Chelsea-Torhüterin, dass sie anderen Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, mit ihrem offenen Umgang helfen könne.

Chelsea sichert ihr Unterstützung zu

Die Behandlung startet die Torhüterin noch in dieser Woche. Sie arbeitet eng mit dem Vereinsarzt und einem Spezialisten in London zusammen. Berger meint: «Ich bin zuversichtlich, dass meine Behandlung genauso effektiv sein wird wie beim letzten Mal, und ich freue mich darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und euch alle in Kingsmeadow und an der Stamford Bridge zu sehen.» Der FC Chelsea sicherte ihr derweil vollste Unterstützung zu.