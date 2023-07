Frauen-WM 2023: Schock für die Co-Gastgeber – Philippinen setzen sich gegen Neuseeland durch

Co-Gastgeber Neuseeland muss bei der Fußball-WM der Frauen den ersten, überraschenden Rückschlag verkraften. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Norwegen (1:0-Sieg) kam es gegen WM-Debütant Philippinen am Dienstag zu einer herben Enttäuschung. In Wellington erzielte Sarina Bolden in der 24. Minute das einzige Tor in einer umkämpften Partie zum 1:0-Sieg der Asiatinnen. Ihr Kopfballtreffer war zugleich der erste Torschuss der Philippinen überhaupt bei einer Weltmeisterschaft.