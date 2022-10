Schwerer Zwischenfall : Schock für Passagiere – Flugzeug der Korean Air schießt über Landebahn hinaus

Eine Passagiermaschine der Korean Air ist auf einem philippinischen Flughafen bei Regenwetter über die Landebahn hinausgeschossen. Das Flugzeug von Korean Air kam am Sonntag erst auf dem Rasen hinter der Piste zum Stehen, wo es noch am Montag lag, wie der Airport Mactan-Cebu mitteilte.



Verletzt wurde laut Berichten beim Zwischenfall niemand. Die 162 Passagierinnen und Passagiere und elf Crewmitglieder konnten die Maschine über Notrutschen verlassen. Allerdings mussten Dutzende Flüge aus der und zur Provinz Cebu gestrichen werden, auch der Flughafen blieb am Montag wegen der misslichen Lage der beschädigten Maschine geschlossen. Sie befand sich am Ende der einzigen brauchbaren Landebahn des Airports.