Virales TikTok-Video : Schock im Urlaub – Tasche ging plötzlich in Flammen auf

«Nicht in der Nähe von Feuer tragen», ein Hinweis der mittlerweile in vielen Kleidungen aus synthetischen Fasern zu finden ist – im Speziellen in jenen von günstigeren Marken wie Primark. Dass Feuer wohl auch einfach nur Sonne bedeuten kann, weiß jetzt die britische Influencerin Eva Bacchoo. Ihre Primark-Tasche ging beim Sonnenbaden auf der griechischen Insel Kreta plötzlich in Flammen auf.