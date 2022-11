Star-Torwart: «Schock» und «Angst» – Neuer spricht erstmals über Krebserkrankung

Erstmals nach der Veröffentlichung seiner Krebserkrankung hat sich Manuel Neuer dazu geäußert. Nach dem 3:2-Sieg von Bayern München gegen Hertha Berlin sagte der Torwart-Star am Samstag auf Sky zur Diagnose: «Man schreckt erstmal zurück und hat ein bisschen Angst.» Der 36-Jährige stellte zudem klar: «Es war ein Schock, aber jetzt ist es so, dass ich nur alle halbe Jahre zum Hautarzt gehen muss. Ansonsten ist alles in Ordnung.»

Auch der Schulter geht es besser

Neuer ist wegen der Operationen in seinen Leistungen nicht beeinträchtigt, ein Start an der in wenigen Wochen beginnenden WM in Katar ist nicht in Gefahr. Zumindest was die Krebserkrankung betrifft, denn Neuer machten zuletzt Probleme an der Schulter zu schaffen. Immerhin konnte der Weltmeister von 2014 gegen Berlin einigermaßen spielen. «Hier und da zwickt es mal, das ist ganz klar. Aber an sich fühle ich mich sehr wohl, ich kann alles machen und habe auch im Training alles machen können. Da hatte ich gar keine Probleme. Und heute war es auch kein Problem», sagte Neuer.