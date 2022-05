Russische Kriegsverbrechen : Schock-Video zeigt Exekution von unbewaffneten Zivilisten in Butscha

Russland bestreitet, dass in Butscha Kriegsverbrechen verübt worden sind. Nun ist ein Video aufgetaucht, dass diese Darstellung eindeutig widerlegt.

Es ist das letzte Mal, dass die Männer lebend gesehen werden: In zwei Videos sind russische Fallschirmjäger zu sehen, die sie mit vorgehaltener Waffe eine Straße in Butscha , einem Vorort von Kiew, entlangführen. Einige der ukrainischen Gefangenen sind zusammengekauert und halten die Gürtel ihrer Vordermänner fest. Andere haben die Hände über dem Kopf. «Geh nach rechts, Schlampe», befiehlt ihnen einer der Soldaten.

Die Videos, die am 4. März von einer Überwachungskamera und eines Zeugen in einem nahe gelegenen Haus gefilmt und der « New York Times » zugespielt wurden, sind der bisher deutlichste Beweis dafür, dass sich die Männer wenige Minuten vor ihrer Hinrichtung im Gewahrsam der russischen Truppen befanden.

Die Gefangenen kehren nicht mehr zurück

Die Männer werden auf den Boden gezwungen, darunter einer mit einem auffälligen hellblauen Kapuzenpulli. Das Video endet. Doch acht Zeugen berichteten der «Times», was dann geschah. Soldaten brachten die Männer hinter ein nahe gelegenes Bürogebäude, das die russischen Truppen besetzt und in einen behelfsmäßigen Stützpunkt verwandelt hatten. Es fallen Schüsse. Die Gefangenen kehren nicht zurück.

Ein Drohnenvideo, das einen Tag später, am 5. März, aufgenommen wurde und das der «Times» ebenfalls vorliegt, ist der erste visuelle Beweis, der die Berichte der Augenzeugen bestätigt. Es zeigt die Leichen, die neben dem Bürogebäude in der Yablunska-Straße 144 auf dem Boden liegen, während zwei russische Soldaten neben ihnen Wache stehen. Zwischen den Leichen war ein heller blauer Fleck zu sehen - der Gefangene im blauen Kapuzenpulli.



Ein Foto der hingerichteten Männer, die mit gefesselten Händen in einem Innenhof liegen, gehörte zu einer Reihe von Bildern, die Anfang April nach dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus Butscha weltweit Aufmerksamkeit erregten. Russische Spitzenpolitiker haben wiederholt bestritten, dass in Butscha Kriegsverbrechen verübt worden sind, und die Bilder als «Provokation und Fälschung» bezeichnet.