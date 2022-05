Mögliches Kriegsverbrechen : Schock-Video zeigt, wie russische Soldaten Zivilisten von hinten erschießen

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie russische Soldaten auf zwei unbewaffnete Männer schießen. Danach plündern die Soldaten ein Geschäft.

Es sind Aufnahmen, die für Fassungslosigkeit und Entsetzen sorgen. Eine Überwachungskamera hat am 16. März gefilmt, wie russische Soldaten am Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew zwei unbewaffnete Zivilisten von hinten erschießen. Auf den Aufnahmen ist zuerst zu sehen, wie fünf russische Soldaten auf dem Gelände eines Autohauses eintreffen und versuchen, in das Geschäft einzubrechen. Sie schießen auf die Schlösser und schlagen die Scheiben ein.



Als sich der Besitzer mit erhobenen Händen nähert, halten sie ihn an und scheinen ihn nach Waffen zu durchsuchen. Dann trifft der zweite Zivilist ein und wird ebenfalls durchsucht. Es scheint ein Gespräch zu geben, bevor sich die Soldaten abwenden und die beiden Zivilisten zurück zu ihrem Wachposten gehen. Dann tauchen mindestens zwei der Soldaten hinter den Männern auf und eröffnen das Feuer. Beide Zivilisten fallen zu Boden. Die Soldaten wenden sich wieder der Plünderung des Geschäfts zu.