Ex-Fitnessmodel: Schockierende Bilder – Loni Willison lebt als Obdachlose in Los Angeles

Die 39-Jährige lebt als Obdachlose auf den Straßen von Los Angeles. Statt den langen, blonden Haaren trägt sie nun eine Kurzhaarfrisur, mehrere Zähne sind ihr aufgrund ihres Drogenkonsums ausgefallen und gebrochene und gequetschte Finger konnte sie nicht behandeln lassen, sodass sie schief zusammenwuchsen. Ihr Hab und Gut schiebt sie derweil in einem Einkaufswagen vor sich her und sucht in Abfallcontainern nach Essen.

Loni Willison macht ihrem Ex Vorwürfe für ihre Situation

In einem kürzlich veröffentlichten Video will ein US-Youtuber von Willison wissen, was in ihrem Leben schiefgelaufen sei. «Die Hochzeit mit meinem Ex-Mann», sagt sie und meint damit ihre Ehe mit dem ehemaligen «Baywatch»-Star Jeremy Jackson. Die beiden traten 2012 vor den Traualtar und ließen sich 2014 bereits wieder scheiden, nachdem der heute 42-Jährige Loni angegriffen hatte. Ihren Behauptungen zufolge soll er versucht haben, sie während einer Schlägerei unter Alkoholeinfluss zu erwürgen. Von da an folgte eine Abwärtsspirale. «Zumindest habe ich mich scheiden lassen», sagt sie nun merklich erleichtert und wirft ihrem Ex vor: «Er hat alles vorbereitet, um mir das anzutun.»