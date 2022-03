Bommeleeër-Prozess : Schockweiler verstrickt sich in Widersprüche

LUXEMBURG - Mit Spannung wurden die Aussagen von Ex-Gendarmerieoffizier Armand Schockweiler als Zeuge am Montag erwartet. Doch wirklich Klarheit brachten sie nicht.

Armand Schockweiler, der als leitender Offizier bei der Gendarmerie zu den Zeiten der Bombenanschläge-Serie in Luxemburg angestellt war, hat am Montag beim Bommeleeër-Prozess sich immer weiter in Wiedersprüche verstrickt. In die Bredouille geriet Schockweiler bei der Frage des Richters nach den Unterlagen, die ohne Wissen des Untersuchungsrichters an das FBI weitergeleitet worden seien. Schockweiler war damals der Chef der Ermittler. «Die Justiz musste ja nicht alles wissen», meinte der Ex-Gendarmerie-Offizier und löste mit seiner Aussage eine deutliches Raunen im Gerichtssaal aus.