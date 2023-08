Russisches Liebesdrama: Schoigu-Tochter lässt sich scheiden – weil Putin es befiehlt?

Ksenia Schoigu kündigte am 5. August 2023 in einem TV-Interview an, dass sie sich von ihrem Mann Alexey Stolyarow scheiden lasse.

Am Samstag überraschte die 32-Jährige, als sie im russischen Nachrichtensender 360° mitteilte, dass sie und der 33 Jahre alte Fitness-Guru und Influencer kein Paar mehr seien. «Wir haben uns vor mehreren Monaten getrennt, bleiben aber sehr enge Freunde», bestätigte Stolyarow. Der Mann betonte, dass das Paar weiter viel Zeit mit der gemeinsamen Tochter verbringen werde. «Wir werden jetzt zu ihr gehen. Wir planen auch, Sportprojekte zu entwickeln, wir bleiben im selben Team», so Stolyarow.

Stolyarow wurde zum Politikum

Es gab laut «Daily Mail» zwar erste Gerüchte, wonach Ksenia einen Liebhaber habe, doch viele glauben eher, dass hinter dieser russischen Soap-Opera Putin selbst steckt. Stolyarow hatte bereits in der Vergangenheit in Moskau für Aufregung gesorgt, als er andeutete, dass er den Krieg seines Schwiegervaters in der Ukraine nicht unterstütze. Putin habe Schoigu daraufhin «zweimal aufgefordert», seinen Schwiegersohn «zum Schweigen zu bringen», schreibt der Telegram-Kanal Narrarivy.

Ein «unpatriotischer» Schwiegersohn

Kürzlich sei das Thema auch mit Ksenia, die häufig an militärischen Veranstaltungen anzutreffen ist, besprochen worden, meldet «Daily Mail». Die 32-Jährige habe schließlich zugestimmt, sich öffentlich von ihrem Mann zu distanzieren. Es muss ihr allerdings schwierig gefallen sein: Noch nicht so lange her waren die beiden gesehen worden, wie sie glücklich an einem Strand in Dubai ihre Ferien genossen.