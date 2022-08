Ukraine-Krieg : Scholz betont hohe Wirksamkeit von Sanktionen gegen Russland

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die internationalen Sanktionen gegen Russland als «sehr wirksam» eingestuft. Die Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigte der Bundeskanzler, wobei er dem generellen Visa-Stopp für Russinnen und Russen eine Absage erteilte.

«Kein Land hat eine Perspektive, wenn es von wirtschaftlichem Fortschritt abgeschnitten ist», sagte Scholz am Donnerstagabend in einem Bürgerdialog in Magdeburg. Er bekräftigte zugleich die weitere deutsche Unterstützung für die von Russland überfallene Ukraine, auch durch weitere Waffenlieferungen.