Paris : Scholz und Macron einigen sich auf Arbeitsgruppen in Schlüsselbereichen

Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben bei einem dreistündigen Treffen in Paris versucht, Differenzen zwischen den zwei Nachbarländern zu überbrücken. Scholz und Macron diskutierten ihre Differenzen, unter anderem in den Bereichen Energie, Verteidigung und Wirtschaft, am Mittwoch bei einem Arbeitsessen im Elyséepalast. In einem Tweet schrieb Scholz, es sei ein «gutes und wichtiges Gespräch» gewesen: «zur europäischen Energieversorgung, zu steigenden Preisen und gemeinsamen Rüstungsprojekten.» Deutschland und Frankreich stünden eng zusammen und gingen die Herausforderungen gemeinsam an.