Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit : Scholz will mit Bierhoff über Bezahlung im Fußball sprechen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu einem Gespräch mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff über gleiche Bezahlung für Frauen und Männer in Fußball-Nationalteams bereit. «Natürlich wird er sich auch gerne mit Herrn Bierhoff darüber unterhalten», sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.