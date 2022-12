Iran : Schon 44 Minderjährige sollen bei Protesten getötet worden sein

Im Zuge der systemkritischen Proteste im Iran sind nach Angaben von Amnesty International auch Minderjährige getötet worden. Bislang seien mindestens 44 Kinder und Jugendliche – teils Teilnehmende an den Protesten, teils unbeteiligt daran – durch «rechtswidrige Gewalt» der Sicherheitskräfte ums Leben gekommen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Menschenrechtsorganisation. Der Großteil der Minderjährigen sei durch Schüsse in den Kopf, das Herz oder andere lebenswichtige Organe getötet worden.