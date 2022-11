EU will Regelung ändern : Schon bald könnten wir im Flugzeug telefonieren oder gamen

Die Europäische Union erlaubt künftig die Nutzung von Handys im 5G-Netz an Bord von Linienflugzeugen. Mini-Funkzellen an Bord machen den Betrieb möglich – wenn die Airlines mitziehen.

«Bitte schalten Sie ihre Mobilgeräte aus»: Diese Aufforderung der Crew kennen alle, die schon einmal in einem Linienjet gesessen haben. Die Geräte sind eigens für diese Situation mit einem Flugmodus ausgestattet. Doch dieser könnte seine Bedeutung verlieren: Die EU hat die Nutzung von 5G-Frequenzen in Flugzeugen erlaubt und damit die Grundlagen geschaffen, auch über den Wolken ungestört zu telefonieren, Mails zu schreiben oder zu gamen. Dies berichtet die «Flug Revue».

Ja, klar! Ich würde 5G in der Kabine sehr begrüßen. Naja, praktisch wäre es schon, aber es käme auf den Preis an. Ich vermisse mein Handy im Flugzeug nicht und habe gern ein paar Stunden Ruhe. Ich fliege nicht.

Künftig dürften Airlines in ihren Maschinen sogenannte Picozellen installieren, kleine Funkzellen, in die sich die Mobilgeräte einwählen und von denen aus die Signale dann zur Erde geschickt werden – ebenso wie bei einem Sendemast. Bedenken der US-Behörde FAA, die vor dem Risiko warnt, der Mobilfunk könne die Radar-Höhenmesser im Flugzeug stören, sind laut der zuständigen EU-Kommission nicht angebracht, weil das europäische Mobilfunknetz in einem anderen Frequenzbereich arbeitet als das in den USA.