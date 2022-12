Streaming-Dienst: Schon bald wirst du dein Netflix-Passwort nicht mehr teilen können

Das genaue Datum und der exakte Aufpreis sind noch unbekannt, doch möchte Netflix die Option, Passwörter an Familienmitglieder und Freunde weiterzugeben, bereits im kommenden Jahr abschaffen. In den USA wird dies wohl bereits Anfang 2023 geschehen, wie das «Wall Street Journal» berichtet. Der mit abnehmenden Abozahlen kämpfende Streaming-Marktführer möchte damit eine Wende einleiten.

Seither ist viel passiert. Der Streaming-Markt ist heute viel stärker umkämpft. Stiegen die Abozahlen 2017 noch stetig an, läuteten bei Netflix spätestens 2019 die Alarmglocken, als im zweiten Quartal ein Aborückgang in den USA verzeichnet wurde.

In Lateinamerika startete Netflix bereits dieses Jahr einen Testlauf für geteilte Accounts, die über zusätzliche Gebühren funktionieren. Über einen erhöhten Preis können Userinnen und User hier bis zu zwei zusätzliche Personen außerhalb des eigenen Haushalts in ihr Abo aufnehmen. Die Zusatzgebühr beläuft sich dabei auf umgerechnet zwischen 1.99 Euro und 3.30 Euro monatlich.

In Lateinamerika werden Personen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen und sich ein Passwort teilen, bereits zur Kasse gebeten. Technisch funktioniert das Sharing-Verbot so, dass der Primäre Abo-Besitzer innerhalb von 15 Minuten einen Code eingeben muss. Nach Eingabe des Codes können auch Passwort-Entleiher Netflix uneingeschränkt nutzen, werden jedoch per Mitteilung dazu aufgefordert, eine Gebühr für das Teilen zu bezahlen. Die Aufforderungen kommen so lange, bis der Abo-Inhaber die Sharing-Gebühr bezahlt.