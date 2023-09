Schon gewusst?: In Luxemburg wird Dein Geldschein nicht verarztet

Eine Banknote muss so einiges mitmachen. Ob zerknüllt in der Hosentasche oder im Reißverschluss eingeklemmt: Überall lauern Gefahren für die fragilen Scheinchen. In einigen Ländern – darunter auch Deutschland – werden sie repariert und wieder in Umlauf gebraucht. Nicht so in Großherzogtum.