Intime Offenbarung: Schon vor dem Tod ihres Babys – Georgina Rodriguez hatte drei Fehlgeburten

Vor einem Jahr mussten der Fußballstar Cristiano Ronaldo (38) und seine Freundin Georgina Rodriguez (29) einen schweren Verlust verkraften: Eines ihrer Zwillingsbabys war kurz nach der Geburt verstorben. In der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie «I am Georgina», die am 24. März erscheint, enthüllt die 29-Jährige, wie dramatisch das Erlebnis wirklich war. So schildert sie laut «El Español», die einen Teil der Serie bereits gesehen haben, dass jede Untersuchung für sie mit Angst verbunden gewesen sei, weil sie in der Vergangenheit schon schlimme Erfahrungen gemacht habe: «Ich fürchtete mich vor dem Ultraschall, denn ich hatte schon zuvor drei Fehlgeburten, nach denen ich jedes Mal am Boden zerstört war.» Weiter meint sie: «Jede Untersuchung war ein Horror und ich hatte Albträume, weil ich mich jedes Mal übergeben musste.»