Bislang sei nicht klar, worum es sich beim Flugobjekt genau handle oder wem er gehöre, so drei US-Beamte.

Das US-Militär beobachtet erneut einen mysteriösen Ballon, der über amerikanischem Boden fliegt. Bislang sei nicht klar, worum es sich beim Flugobjekt genau handle oder wem er gehöre , so drei US-Beamte. Das Objekt flog demnach über Teile von Hawaii, aber nicht über sensible Gebiete, berichtet der US-Nachrichtensender NBC News.

Das US-Militär habe den Ballon seit Ende letzter Woche verfolgt und festgestellt, dass er keine Bedrohung für den Luftverkehr oder die nationale Sicherheit darstellt und keine Signale sendet. Es sei nicht klar, ob es sich um einen Wetterballon oder etwas anderes handele, so einer der Beamten. «Die USA könnten das Objekt immer noch abschießen, wenn es sich dem Land nähert.»

Unbekannte Radarsignatur nahe Hawaii

Ein Sprecher der Indopazifischen US-Streitkräfte erklärte: «Wir reagierten am Freitag auf eine nicht identifizierte Radarsignatur in der Nähe der Insel Hawaii. Die pazifischen Luftstreitkräfte starteten drei F-22, um die Situation zu beurteilen, und identifizierten visuell ein kugelförmiges Objekt. Wir beobachteten den Transit des Objekts und stellten fest, dass es keine Gefahr darstellte.»

Es ist bestimmt wieder ein Spionageballon. Ich gehe davon aus, dass er einen wissenschaftlichen Zweck erfüllt. Wohl nur ein Wetterballon. Da denke ich eher an Außerirdische. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Was denkst du, worum handelt es sich beim Ballon?

Das Objekt, das nicht manövrierfähig zu sein scheine, bewege sich langsam auf Mexiko zu, so die Beamten. Man gehe aktuell nicht davon aus, dass der Ballon den Chinesen gehört, und arbeite daran, den Besitzer zu identifizieren.

Ballon in fast 11.000 Metern Höhe

Ein Sprecher des Pentagons sagte, der Ballon schwebe in einer Höhe von 36.000 Fuß (knapp 11.000 Meter) und es gebe «keine Anzeichen dafür, dass er von einem ausländischen oder gegnerischen Akteur gesteuert wird». Der Ballon sei nicht direkt über kritische Verteidigungsinfrastrukturen oder andere sensible Einrichtungen der US-Regierung geflogen und stelle auch keine militärische oder physische Bedrohung für Menschen am Boden dar.