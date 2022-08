Streik : Schottische Städte versinken im Dreck

In Schottland streikt die Müllabfuhr seit Tagen. Noch bis Dienstag soll der Streik andauern. Nun sehen die Behörden die Gesundheit und öffentliche Sicherheit in Gefahr.

Aufgenommen wurden die Bilder in Edinburgh. Grund dafür ist der Streik der Müllabfuhr.

Müll, Müll, Müll: So weit das Auge reicht.

Die Behörden in Schottland sehen wegen des Streiks der Müllabfuhr Gesundheit und öffentliche Sicherheit in Gefahr. Möglicherweise müssten öffentliche Plätze dekontaminiert werden, auf denen die Abfalleimer überquellen, erklärte die Gesundheitsbehörde am Samstag. Wenn sich organische Abfälle ansammelten, könnten sie für Menschen gesundheitsgefährlich werden.