Schottland: Einsamstes Schaf der Welt sitzt seit zwei Jahren an Steilküste fest

Verzweifelt blökte das völlig verfilzte Schaf um Hilfe, als eine Kajakerin an ihm vorbeipaddelte: Seit mindestens zwei Jahren ist ein Schaf an einem Küstenabschnitt in Schottland «gefangen».

1 / 5 Diese einsame Schaf ruft Menschen verzweifelt um Hilfe, … Jillian Turner … wenn sie an der unwegsamen Stelle vorbeikommen. Jillian Turner Das Schaf hat keinerlei Chance, aus eigener Kraft von dort wegzukommen. Jillian Turner

«Etwa eine halbe Meile, bevor wir in den Cromarty Firth einbogen, entdeckten wir ein Schaf an einem Kiesstrand am Fuß einer steilen, felsigen Küste», erzählte Jillian Turner aus Brora in Schottland im Jahr 2021. «Es sah uns kommen und rief den ganzen Strand entlang nach uns, bis es nicht mehr weiter konnte. Schließlich kehrte es um und sah irgendwie besiegt aus.» Sie war mit Freunden aus dem Sutherland Canoe and Kayak Club von Balintore nach Nigg gepaddelt und am unwegsamen Gelände vorbeigekommen. Sie dachte sich nichts dabei und vermutete, dass das Schaf seinen Weg zurückfinden würde, berichtet «The Northern Times».

Doch neulich kam Turner erneut per Schiff an der Stelle vorbei – und war schockiert: Das Schaf, mittlerweile von kiloschweren Woll-«Dreadlocks» bedeckt, war immer noch an der selben Stelle und «schrie» wieder lauthals um Hilfe. «Es folgte der Gruppe erneut am Ufer entlang, wobei es von Fels zu Fels sprang und uns die ganze Zeit rief», sagt Turner. «Das arme Mutterschaf ist seit mindestens zwei Jahren auf sich allein gestellt – für ein Herdentier muss das eine Qual sein, und die beiden Male, als wir an ihm vorbeikamen, schien es verzweifelt Kontakt mit uns aufnehmen zu wollen.»

Kajakerin will «Robinson-Schaf» retten

Seit sie das Schaf wieder gesehen hat, hat sich Jillian Turner an jeden gewandt, der in der Lage sein könnte, eine Rettung zu ermöglichen – bislang erfolglos. «Ich habe das Cairngorm Mountain Rescue Team kontaktiert, das sehr verständnisvoll war, aber nichts unternehmen kann, wenn es nicht von einem Notfalldienst wie der Polizei oder der Feuerwehr gerufen wird», sagte sie. «Ich habe mich auch mit der Tierschutzorganisation SSPCA in Verbindung gesetzt, und der Sachbearbeiter war sehr verständnisvoll. Doch dann hat sich ein Inspektor bei mir gemeldet und mir mitgeteilt, dass das Schaf ihnen bekannt sei, aber nicht in Gefahr schwebe. Ich habe kein Vertrauen, dass sie eine Rettungsaktion durchführen werden.»

«Das Wasser dort ist seicht und das Ufer leicht zugänglich. Was wir brauchen, ist ein Schlauchboot, mit dem wir hineinfahren können, und mindestens einen meiner Freunde aus der Landwirtschaft, der mit einem Hund mitfährt und es einfängt. Ich hatte selbst schon Schafe, also glaube ich, dass es möglich ist», sagt sie weiter. «Es verdient es, gerettet zu werden und ein paar gute Jahre mit anderen Schafen zu verbringen.»

«Baarack» drohte zu verhungern

2021 war in Australien ein Schaf gefunden worden, das von seiner Herde abgehauen war und danach fast fünf Jahre allein in der Wildnis lebte. Es wurde in der Folge von 35 Kilo Wolle befreit, die es allmählich umzubringen drohten: Schaf Baarack war schon massiv geschwächt und unterernährt und konnte kaum noch etwas sehen.

«L'essentiel» auf WhatsApp Abonniere unseren neuen WhatsApp-Kanal per Link-Klick oder QR-Scan, aktiviere die kleine 🔔 und erhalte eine News-Übersicht sowie spannende Storys und Unterhaltung zum Feierabend. L'essentiel DE