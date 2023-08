Schottland: Suche nach Loch-Ness-Monster – «wir hörten bizarre Geräusche»

Loch-Ness-Fans aus aller Welt hatten sich an Ufern postiert und auf Booten versammelt, um dem legendären Seeungeheuer auf die Spuren zu kommen.

Am Wochenende war etwas los am Loch Ness: Etwa 200 Freiwillige suchten nach dem mysteriösen Seeungeheuer «Nessie» , nach dem die Welt seit nunmehr 90 Jahren Ausschau hält.

Loch Ness Exploration und das Loch Ness Centre hatten zu einer zweitägigen Suche am berühmten See in den schottischen Highlands aufgerufen. Das Resultat: Gesehen hat das Wesen auch dieses Wochenende niemand. Aber – möglicherweise gehört?