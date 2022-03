Ausgehtipps : Schräge Flitzer, heißer Glühwein und «Live Café»

LUXEMBURG - Autos zum Bewundern, eine Tasse Glühwein beim Weihnachtsmarkt zum Aufwärmen und eine musikalische Tour durch die Bars zum Erkunden: Unsere Wochenendtipps.

International Motor Show 2013

Alte Karren und neue Karossen sind an diesem Wochenende bei der International Motor Show 2013 in der Luxexpo auf dem Kirchberg zu sehen. Die Show ist am Freitag bis 20 Uhr, am Samstag von zehn bis 20 Uhr und am Sonntag von zehn bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt 16 Euro, ermäßigt 13 Euro, für Kinder bis acht Jahre kostenlos.

«Pop-Up-Laden» macht seine Türen auf

Ein «Pop-Up-Store» lädt am Samstag von 11 bis 18 Uhr in die erste Etage der Bar le Palis in Luxemburg-Stadt zum Stöbern ein. Kunden können dort kleinere Gegenstände, Schmuck oder einen Schal erwerben.

Weihnachtsmärkte starten

Lust auf eine Tasse heißen Glühweins? Der Weihnachtsmarkt in Luxemburg-Stadt öffnet am Samstag seine Pforten. Weihnachtslichter und Lämpchen erhellen die Stadt aber bereits am Freitagabend. In Esch-sur-Alzette fängt der Weihnachtsmarkt bereits am Freitag, 17.30 Uhr an.

Skate in Hollerich

Ein Skater-Wettbewerb steigt am Samstag im Skate-Park in Hollerich. Für Musik und Verpflegung ist bestens gesorgt. Beginn: 12 Uhr. Eintritt: Fünf Euro.

Gebrauchtes Spielzeug

Am Wochenende findet der Spielbasar in einem Zelt von Adventscircus auf dem Glacis in Luxemburg-Stadt statt. Von 9 bis 17 Uhr bieten mehr als 100 Stände gebrauchtes Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Kinderkleidung oder –bücher zum Verkauf an.

Eine Tour durch die Bars im Osten

Auch dieses Jahr organisiert der Kulturausschuss von Mertert und Wasserbillig am Samstag ab 21.30 Uhr das traditionelle Festival «live café». Den ganzen Abend lang können Besucher die Bars und Restaurans im luxemburgischen Osten kennen lernen. 13 Lokale bieten Musikkonzerte an. Kostenlose Busse bringen Sie am Abend von einer bar zu der anderen. Preis: Zehn Euro.

Extremsport zum Kennenlernen

Mögen Sie Extremsport? Dann ist diese Veranstaltung für Sie: Am Samstag findet die erste Ausgabe von ««360 ° - First Try Party» im Melusina statt. Zu Beginn wird der Film von Philippe Schartz «Film net» gezeigt. Eintritt: fünf Euro.

Lust auf ein Konzert?

Auch für Musikliebhaber ist an diesem Wochenende etwas dabei: Die sechste Ausgabe des Festivals «Sonic Visions» steigt am Samstagabend im Atelier. Eintritt: 22 Euro.

Im Exit07 findet am Samstag außerdem das Riff Festival statt. Kultur Schock, seattle und ide Luxemburger Band Southberry Lane stehen auf dem Programm. Eintritt: 18 Euro.

(FR/L'essentiel Online)