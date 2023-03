Nach Demenz-Diagnose: «Schreit ihn nicht an» – Bruce Willis’ Frau appelliert emotional an Paparazzi

Zuvor wurde er das letzte Mal am 6. Februar in Los Angeles von Paparazzi gesichtet.

Seit seiner Demenz-Diagnose wurde der Hollywoodstar am vergangenen Freitag das erste Mal in der Öffentlichkeit gesehen. Dabei traf er sich mit Freunden zum Kaffee. Sie hätten ihn «auf großartige Weise beschützt».

Emma Heming-Willis (44), sorgt sich um ihren Ehemann, Bruce Willis. Deshalb bittet sie Paparazzi, ihn in Ruhe zu lassen und nicht nach ihm zu schreien.

Mitte Februar gab die Familie von Bruce Willis bekannt, dass der Hollywoodstar unter Demenz leidet. Fortan war es ruhig um den 67-Jährigen – bis er Ende letzter Woche erstmals gesichtet wurde. Nun meldet sich seine Ehefrau Emma Heming-Willis mit einem Appell an die Öffentlichkeit, denn die ersten Versuche ihres Mannes, wieder am öffentlichen Leben teilzuhaben, wurden offenbar von Paparazzi erschwert.

«Mein Ziel ist es, für das Thema Demenz zu sensibilisieren», sagt die 44-Jährige in einem Video auf Instagram. «Wer sich um eine demenzkranke Person kümmert, weiß, wie schwierig und stressig es ist, denjenigen sicher durch die Außenwelt zu navigieren, selbst wenn man nur gemeinsam einen Kaffee trinken geht.» Genau das hatte der einstige Actionfilm-Star mit Freunden gemacht, bevor er von Fotografen umringt worden sei. Seine Begleiter hätten ihn «auf großartige Weise beschützt», sagt Heming-Willis, bevor sie – sichtlich mitgenommen – das Video beendet. Unter dem Post fragt sie ihre Community auch, ob sie Tipps und Ratschläge haben, wie man eine geliebte Person sicher durch die Welt bringt.

Nur wenig später postet sie ein weiteres Video. «Es muss noch viel Aufklärung zum Thema Demenz betrieben werden», sagt sie im zweiten Anlauf. «Das hier richtet sich an die Fotografen und Videografen, die versuchen, exklusive Bilder von meinem Mann zu bekommen: Haltet einfach Abstand.» Zudem bittet sie, nicht nach ihm zu «schreien». Abschließend fügt sie den Tränen nahe an: «Ich weiß, dass das euer Job ist, aber vielleicht solltet ihr euch einfach zurückhalten.»

Fans in großer Sorge um Bruce Willis

Kurz nachdem die ersten Bilder öffentlich wurden, kursierten diese bereits in den sozialen Medien. Auf Twitter lösten diese unter Fans große Besorgnis aus. «Es ist erschreckend, dass er in so kurzer Zeit zusammengefallen ist. Er ist und bleibt der beste Schauspieler, den Hollywood jemals hervorgebracht hat», schreibt eine Userin.