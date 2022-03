Pechsträhne : Schreyl bei «Das Supertalent» gekündigt

RTL sägt Marco Schreyl ab: Nach «Deutschland sucht den Superstar» erhält der Moderator nun auch bei «Das Supertalent» die Kündigung.

Haben die drei etwa gar etwas mit RTLs jüngster Entscheidung zu tun? Bohlen zumindest dementiert. «Nein! Ich hatte mit der Entscheidung nichts zu tun», so der Hit-Produzent gegenüber Bild.de und auch Gottschalk versichert: «Ich habe Michelle mit in diese Ehe gebracht. Von der Personalie Schreyl habe ich gerade erst durch euch erfahren.»

Nach seiner Entlassung bei «Deutschland sucht den Superstar» dürfte die «Supertalent»-Niederlage besonders bitter sein für Schreyl. Doch warum bloß will ihn der Sender nicht mehr? Liegt es etwa an seinen nicht lustigen, teilweise gar zweideutigen Sprüchen? In Köln gibt man sich bedeckt. RTL-Sprecher Christian Körner sagt: «Wir erneuern die Konzepte unserer Shows 'Das Supertalent' und 'DSDS' grundlegend. Mit Marco Schreyl sprechen wir derzeit über die Zusammenarbeit in anderen Programm- und Showgenres.» Und auch Schreyl zeigt sich professionell: «Ich habe einen langfristigen Vertrag mit RTL und wir reden über neue Formate.»