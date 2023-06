USA: Schriftsteller Cormac McCarthy im Alter von 86 Jahren gestorben

Sein 2005 erschienener Roman «No Country for Old Men» wurde von den Coen-Brüdern verfilmt.

Der US-Schriftsteller und Pulitzer-Preis-Gewinner Cormac McCarthy ist tot. McCarthy sei am Dienstag im Alter von 89 Jahren gestorben, sagte seine Agentin zur Deutschen Presse-Agentur in New York. Der amerikanische Autor starb in seinem Haus in Santa Fe, New Mexico, wie sein Verlag bekannt gab. Auch sein Sohn, John McCarthy, hat seinen Tod bestätigt.