Ampel-Pläne : Schröder droht Altkanzler-Privilegien zu verlieren

Die Ampel-Koalition will Gerhard Schröder mehrere Stellen im Bundestag streichen. Dies soll der Haushaltausschluss am Donnerstag bestimmen.

Bis zu sechs Büroräume und mehrere Stellen sollen gestrichen werden

Einen entsprechenden Beschluss wollen die Haushaltspolitiker von SPD, Grünen und FDP demnach in der so genannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstag verabschieden. Die Streichung soll damit begründet werden, dass Schröder die ihm bisher zustehenden bis zu sechs Büroräume und bis zu sieben Mitarbeiterstellen aktuell nicht mehr nutzt. Laut der «Bild» haben alle Mitarbeiter im März gekündigt. Demnach seien die Büroräume bis auf eine Person leer. Sein Ruhegehalt (rund 8300 Euro pro Monat) und auch seinen Schutz durch Beamte des Bundeskriminalamts soll Schröder dagegen weiter behalten.