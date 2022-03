Unfall im Kreisverkehr : Schrottlaster legt sich quer

LUXEMBURG - An der Autobahnausfahrt Differdingen ist am Mittwoch ein Schwertransporter ins Schlittern gekommen und umgekippt. Seine Ladung landete im Schnee.

Im Kreisverkehr umgekippt ist ein Lastwagen am Mittwochnachmittag an der Ausfahrt der Autobahn 13 zwischen Differdingen und Sassenheim. Der LKW hatte Schrott geladen, der sich am Straßenrand verteilte.