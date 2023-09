Schueberfouer: Restaurantbetreiber werden plötzlich zu Geburtshelfern

«Das Baby war in der Hose eingeklemmt, schien aber zu leben», so Katherine Darné. Als freiwilliger Feuerwehrmann und Rettungssanitäter hat ihr Geschäftspartner Stevan Stankovic sofort die Zügel in die Hand genommen. «Ich habe die Hose zerschnitten und das Neugeborene auf den Arm genommen, da fing es an zu schreien», so der Ersthelfer. «Ich schaute die Mutter an und sagte: ‹Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Mädchen›.» Als die Sanitäter eintrafen, habe er den Vater mit einer Flasche Champagner begossen.