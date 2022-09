Luxemburg: Schueberfouer-Schausteller müssen auf Kinderbetreuung verzichten

In diesem Jahr hat für den Schausteller-Nachwuchs kein Betreuungsangebot auf die Beine gestellt werden können.

In den vergangenen Jahren hat die die Stadt Luxemburg in Zusammenarbeit mit der Schaustellervereinigung (FNCF) und dem Zentrum für Bildungs- und Freizeitangebote (CAPEL) für ein Betreuungsangebot der Schausteller-Kinder gesorgt. Dem war dieses Jahr nicht so. Es habe schlicht nicht genug Personal bereitgestanden, erklärt die Stadt auf Anfrage.