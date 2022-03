«TalentHub» : Schüler können von Start-ups lernen

LUXEMBURG – Das TalentHub bringt Schüler und junge Unternehmen zusammen. So lernen sie aus erster Hand, wie sich der Arbeitsmarkt gerade verändert.

Unternehmer und Experten können ihre Erfahrung an Schüler weitergeben.

«Das TalentHub wird es den Schülern nicht nur ermöglichen, Kontakte zu Unternehmern zu knüpfen, sondern auch, die Wirtschaft besser zu verstehen», sagt der Minister für Nationale Bildung, Claude Meisch, am Dienstag. Das TalentHub ist ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Nationale Bildung, dem Lycée des Arts et Métiers und dem Technoport SA, einer Vereinigung für innovative und technologieorientierte Unternehmen, entstanden ist.