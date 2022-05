Schule in Remich: Schüler müssen Pause getrennt verbringen – Eltern erheben schwere Vorwürfe

Die Darstellungen der Eltern und der Schule unterscheiden sich. Pixabay

«Eine Bestrafung aus einer anderen Zeit», urteilen viele Eltern. «Eine Pädagogische Maßnahme», erwidert die Schule. Ein von Eltern aufgenommenes Foto des Schulhofs einer Schule in Remich löste vor wenigen Tagen einen Sturm der Entrüstung aus. Es zeigt Kinder, die jeweils am Fuße eines Pfostens auf dem Rasen sitzen, während ihre Klassenkameraden ihre Pause genießen. «In jeder Pause standen Kinder an einem Pfahl in der prallen Sonne», erklärt ein besorgter Vater, der von «Misshandlung» infolge eines Konflikts zwischen Schülern spricht.

Diese Schilderung weist Marco Suman, Direktor der Abteilung für Grundschulbildung der Region Remich, entschieden zurück: «Aufgrund einer anhaltenden Missstimmung zwischen mehreren Schülern hatte das pädagogische Team beschlossen, im Interesse dieser Schüler eine pädagogische Maßnahme zu ergreifen. Sie bestand darin, den betroffenen Schülern bestimmte Zonen auf dem Schulhof zuzuweisen, damit sie die nötige Distanz zueinander gewinnen und überlegen konnten, wie sie anders miteinander spielen könnten, ohne dass es erneut zu einer Meinungsverschiedenheit kommt». Die Schüler seien «weder von der Pause ausgeschlossen noch gezwungen worden, sich an den Fuß eines Pfostens zu setzen».

«Körperliche Züchtigung ist verboten»

Die Eltern der betroffenen Kinder prangerten weiterhin die Unverhältnismäßigkeit der Strafe an, von der fünf Kinder betroffen gewesen seien. Am vergangenen Donnerstag nahmen einige Eltern ihre Kinder aus der Schule, weil sie sich darüber beschwerten, dass die Schüler mehrere Tage hintereinander in der Pause so zurückgelassen wurden. Bevor sie zur Polizei gingen. «Wir bestätigen, dass Ende letzter Woche Eltern von Schülern bei der Polizeistation vorstellig geworden sind. Erste Schritte wurden eingeleitet und die Polizei steht in Kontakt mit den betroffenen Akteuren», erklärte die Police Grand-Ducale.

Unabhängig von den Emotionen der Eltern und den Regeln des Schullebens, stellt sich die Frage nach dem Umgang mit Konflikten in der Schule. Die Schulen verfügen über einen gewissen Spielraum bei pädagogischen Maßnahmen. Wenn es sich hingegen um eine Strafe handelt, ist das Gesetz eindeutig.