In Luxemburg : Schüler sollen länger und besser betreut werden

LUXEMBURG – Im Großherzogtum soll die Schulpflicht künftig erst zur Volljährigkeit enden. Bildungsminister Meisch erklärt die Vorzüge.

Meisch sorgt sich insbesondere um die 16- bis 18-Jährigen, die die Schule oder Ausbildung abbrechen, arbeitslos sind, keinen Abschluss und somit wenig Perspektiven haben. Im vergangenen Jahr waren noch 570 Jugendliche in dieser Lage. «Viele haben das Gefühl, dass die Schule sie ablehnt», so der Minister. Unzureichende individuelle Betreuung, negative Erfahrungen und schlechte Orientierung seien trotz mehrerer in den vergangenen Jahren eingeführter Maßnahmen noch immer Alltag.