Nordrhein-Westfalen : Schüler tötet seine Berufsschullehrerin

Ein 17-jähriger Jugendlicher wird verdächtigt, am Dienstag seine Lehrerin, die sich allein in einem Klassenzimmer befand, an einem Berufskolleg in Ibbenbüren mit einem Messer getötet zu haben.

Am Dienstagnachmittag soll ein 17-jähriger Schüler am Berufskolleg Ibbenbüren seine Lehrerin mit einem Messer getötet haben, wie die Polizei in Münster mitteilt. Der Verdächtige soll den Moment abgewartet haben, in dem sich die 55-Jährige alleine in einem Klassenzimmer der Kaufmännischen Schulen Tecklenburger Land aufgehalten hat.