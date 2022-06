Frankreich : Schüler wegen Flugausfall in Nizza gestrandet – «müssen in Abstellraum übernachten»

Die Sprachreise einer Klasse aus Österreich endete wegen eines stornierten Flugs im Chaos. Die 20 Schüler müssen nun drei Tage in zwei Hotelzimmern ausharren, nachdem sie sich gegen eine Rückreise in mehreren Gruppen entschieden hatten.

Aufgrund eines Streiks des Bodenpersonals am Flughafen in Nizza sei der Flug nach Wien storniert worden, schreibt «Heute» .

20 Schüler müssen drei Tage länger in Nizza ausharren als eigentlich geplant.

Die 7. Klasse eines Gymnasium aus dem österreichischen Burgenland wollte diese Woche von Montag bis Samstag ihre Sprachkenntnisse im französischen Nizza aufbessern. Als die 20 Schüler zusammen mit ihren Lehrern am Samstagnachmittag den Rückflug mit der Austrian Airlines AUA antreten wollten, wurden sie am Flughafen allerdings bitter überrascht.

Aufgrund eines Streiks des Bodenpersonals am Flughafen in Nizza sei der Flug nach Wien storniert worden, schreibt «Heute» . Einen neuen Ersatztermin hat die Schulklasse erst für kommenden Dienstag bekommen – die Jugendlichen sind bis dahin auf sich alleine gestellt.

Eltern genervt über Kosten

Die Zeitung hakte bei der Airline nach. Eine Mediensprecherin teilte mit: «Der Reisegruppe wurde angeboten, sich aufzuteilen und grüppchenweise zurück nach Wien zu fliegen. Da gäbe es frühere Flugtermine. Es wurde allerdings entschieden, die Schulklasse nicht aufzuteilen. Einen Flieger mit so vielen freien Plätzen können wir leider erst am Dienstag anbieten», so die Fluglinie.