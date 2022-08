Rheinland-Pfalz: Mann feuerte Schüsse auf dem Trierer Rathausplatz ab

Ein Notruf meldete der Polizeiinspektion Trier gestern Nachmittag einen Mann mit Waffe, welcher vor dem Rathaus zwei Schüsse in den Boden abgefeuert haben soll. Der Mann sei in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen. Die Behörden rückten aus und sperrten den Bereich um das Rathaus zunächst weiträumig ab, um Unbeteiligte nicht zu gefährden. Kurz darauf erfolgte der Zugriff durch die Polizisten, welche sich in unmittelbarer Nähe verdeckt aufgehalten hatten. Der mutmaßliche Schütze und sein Begleiter ließen sich widerstandslos überwältigen und zunächst fesseln.