USA : Schüsse auf Karnevalsumzug in New Orleans – ein Toter

Im US-Bundesstaat Louisiana sind bei einem Karnevalszug mehrere Schüsse gefallen. Drei Männer und zwei Frauen wurden verletzt, einer ist an den Folgen in einem Krankenhaus gestorben.

Schüsse auf einen Karnevalszug in New Orleans haben Panik unter den Feiernden ausgelöst. Drei Männer und zwei Frauen seien am Sonntagabend (Ortszeit) mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Eines der Opfer sei noch minderjährig gewesen. Ein Mann sei später für tot erklärt worden. Die anderen Angeschossenen seien in stabiler Verfassung.