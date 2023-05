Serbien: Schüler (14) schießt im Geschichtsunterricht – neun Tote

In einer Schule im serbischen Belgrad sind am Mittwochmorgen Schüsse gefallen. Das Innenministerium teilte mit, dass die Polizei einen mutmaßlichen Schützen festgenommen habe. Die Schüsse habe dieser aus der Pistole seines Vaters abgegeben, hieß es. Nach Polizeiangaben sind acht Kinder und ein Mitglied des Wachpersonals getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein Schüler der siebten Klasse, soll demnach Schüsse auf Schüler und Schulpersonal abgegeben haben.

Das Nachrichtenportal «nova.rs» berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass der mutmaßliche Täter in eine Klasse eingedrungen sei und auf die Schüler geschossen habe. Die Polizei sperrte das umliegende Areal großräumig ab, wie Medien berichteten.

Gemäß «nova.rs» befinden sich mindestens sieben Kinder in der Notaufnahme. Ein Kind habe schwere Kopfverletzungen und schwebe in Lebensgefahr. Andere liegen auf der Intensivstation. Der Vater eines Mädchens erzählt: «Meine Tochter war in dieser Klasse, sie war im Klassenzimmer, wo dieser Junge die ersten Schüsse auf den Lehrer abgefeuert hat, und dann hat er angefangen, auf die Kinder zu schießen, die unter den Schreibtischen waren, und mein Kind ist nach draußen gerannt.» Den Täter beschreibt das Mädchen als einen ansonsten ausgezeichneten Schüler.