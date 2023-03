Nashville: Schützin «im Teenageralter» tötet sechs Menschen an US-Grundschule

An einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hat es Schüsse gegeben.

Bei einer Schießerei an der Covenant-Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Bei den erwachsenen Opfern handelt es sich um Schulangestellte. Die Schützin ist nach Angaben der Polizei eine Frau «im Teenageralter». Sie soll mit mindestens zwei Schnellfeuergewehren und einer Pistole in die Grundschule gelaufen sein.