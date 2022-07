KOPENHAGEN : Mehrere Opfer nach Schüssen in Einkaufszentrum – eine Person festgenommen

Im dänischen Kopenhagen sind ein einem großen Einkaufszentrum Schüsse gefallen. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort ist, spricht von mehreren Verletzten.

Wie die Polizei von Kopenhagen am Sonntagabend auf Twitter mitteilt, ist sie mit einem Großaufgebot von Beamten in ein Einkaufszentrum eingedrungen, nachdem in diesem Schüsse gefallen waren. Als die ersten Schüsse fielen, verließen mehr als hundert Menschen rennend das Einkaufszentrum, wie dänische Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichteten.