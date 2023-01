London : Schüsse nach Trauergottesdienst – Mädchen in Lebensgefahr

Am helllichten Tag eröffneten in London Unbekannte das Feuer aus einem fahrenden Auto. Sechs Besucherinnen eines Trauergottesdienstes wurden verletzt.

Schüsse vor einer katholischen Kirche in London: Polizei und forensische Mitarbeiter beim Tatort in der Nähe des Bahnhofs Euston. (14. Januar 2023)

Nach einem Trauergottesdienst in London sind vier Frauen und zwei Mädchen im Alter von sieben und zwölf Jahren durch Schüsse verletzt worden – die Siebenjährige lebensgefährlich. Wie die Polizei in der britischen Hauptstadt mitteilte, fielen die Schüsse am Samstag vor einer katholischen Kirche in der Nähe des Bahnhofs Euston. «Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus abgefeuert wurden», erklärte die Metropolitan Police. Das Auto entfernte sich dann vom Tatort.